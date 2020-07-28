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الاحتلال يهدم عدداً من المنازل والمنشآت بالخان الأحمر

28 تموز / يوليو 2020 03:55

2002146539
2002146539

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، العديد من المساكن والمنشآت في قرية وتجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية وبرفقة جرافات بدأت منذ ساعات الصباح أعمال هدم طالت العديد من المنازل والمنشآت في الخان الأحمر.

والخان الأحمر، قرية فلسطينية تقع شرق القدس المحتلة، تبلغ مساحتها القرية بحسب مسح الأراضي والسكان عام 1945 نحو 16،380 دونمًا. يقطنها نحو 180 شخصًا (عام 2018) يعيشون في خيام وأكواخ. أصلهم من قبيلة الجهالين البدوية التي طُردت على يد عصابات الاحتلال من النقب الفلسطيني عام 1952.

وبعد احتلال الضفة الغربية في عام النكسة 1967، أقيمت على أراضي الخان مستوطنة إسرائيلية سميت "معاليه أدوميم" وهي ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية.

وتقع الخان الأحمر ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت.

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