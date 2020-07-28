الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية للمنطقة الحدودية مع لبنان

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إرساله تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية مع لبنان، شمالي فلسطين المحتلة.

وأصدر الجيش، بيانا قال فيه: "بناءً على تقييم الوضع في الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة، وتجميع المعلومات وقوات خاصة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستعد جيداً لكل سيناريو، في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إنه أحبط هجوماً خطط له حزب الله اللبناني، في منطقة جبل روس الحدودية، وأنه تم التشويش على عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 أفراد.

وكان حزب الله قد توعد بالرد على مقتل أحد عناصره في هجوم جوي إسرائيلي، على موقع قريب من العاصمة السورية دمشق، لكنه نفى ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه وراء محاولة التسلل، متهما حكومة الاحتلال باختلاق الحادثة وفبركتها.