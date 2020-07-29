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الطقس: أجواء شديدة الحرارة

29 تموز / يوليو 2020 08:41

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الأربعاء، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أنه لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم غد الخميس، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن تقل حدة الموجه الحارة يوم الجمعة، مع استمرار الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية خلال الموجة الحارة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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