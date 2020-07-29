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أوزبكستان تقدم 3000 دولار للسائحين إذا أصيبوا بكورونا!

29 تموز / يوليو 2020 09:07

أوزبكستان تقدم 3000 دولار للسائحين إذا أصيبوا بكورونا!
أوزبكستان تقدم 3000 دولار للسائحين إذا أصيبوا بكورونا!

خطة فريدة من نوعها أعلنت عنها أوزبكستان لجذب السائحين في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ستدفع 3 آلاف دولار لكل سائح حال إصابته بكوفيد 19 أثناء تواجده في البلاد.

وقالت صوفي إيببوتسون، سفيرة السياحة في أوزبكستان لدى المملكة المتحدة: بلادي تريد أن تطمئن السائحين بأنهم يستطيعون زيارتها في أي وقت، نحن واثقون للغاية في إجراءات السلامة التي فرضت مؤخراً والتي تطبق في جميع أنحاء قطاع السياحة لحماية السياح من فيروس كورونا.

وأفادت صوفي إيببوتسون بأن الرئيس تعهد بمنح أي سائح 3 آلاف دولار إذا أُصيب بالفيروس أثناء قضاء إجازته في أوزبكستان.

لكن الدولة وضعت شروطاً لاستحقاق السائح تلك الأموال أبرزها التنقل مع مرشد سياحي معتمد على دراية بإرشادات السلامة والنظافة.

كما طالبت الدولة المواقع السياحية وأماكن الإقامة بالحصول على شهادة من الحكومة تفيد تطبيق المعايير الجديدة للسلامة والصحة الوبائية.

وحتى الآن، بلغت إصابات فيروس كورونا في أوزبكستان 19.3 ألف حالة، شُفي منهم 10.4 ألف حالة بينما توفيى 106 حالة. بحسب موقع روسيا اليوم.

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