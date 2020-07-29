النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2574) الاربعاء29/7/2020
أخبار فلسطينية
- خالد مشعل يقدم “رؤية سياسية” لمواجهة خطة الضم
- السلطة»: «إسرائيل» تفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين
- الخلافات بين “فتح” و”حماس” تعود عبر نافذة المهرجان الوطني بغزة
- قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!
- »الكيلة: 30-40% من التجمعات السكانية مصابة
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أخبار إسرائيلية
- الصحة الإسرائيلية: 12 حالة وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا
- الجيش الإسرائيلي يعزز قواته شمالا بمنظومات نيران متطورة
- تقرير: يحظر إلقاء مسؤولية مواجهة كورونا على الجيش الإسرائيلي
اخبار دولية
- البنك الدولي يتدخل بـ 30 مليون دولار لمساعدة متضرري “كورونا” في الضفة وغزة
- 199 وفاة 3898 إصابة في صفوف جالياتنا بـ"كورونا" حول العالم
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- اتهام لرئيس نيابة الاحتلال السابق بالمشاركة في الحرب ضد الأسرى وعوائلهم.. ودعوات لوضع…
- خالد مشعل يقدم “رؤية سياسية” لمواجهة خطة الضم
- البنك الدولي يتدخل بـ 30 مليون دولار لمساعدة متضرري “كورونا” في الضفة وغزة
- جرائم تدفيع الثمن اليهودية.. نتاج التحريض الإسرائيلي الرسمي على الفلسطينيين
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع لبنان... وتتوقع
- غياب التنسيق الإسرائيلي ـ الفلسطيني يضاعف عمليات «المستعربين»
- إضراب المهن الصحية الفلسطينية اليوم
الخليج الإماراتية
- «السلطة»: «إسرائيل» تفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- ميشال عون: الاعتداء الإسرائيلي تهديد لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان
- إخماد حريق كبير نجم عن قصف إسرائيلي في كفر شوبا جنوب لبنان
الغد الأردنية
- الخلافات بين “فتح” و”حماس” تعود عبر نافذة المهرجان الوطني بغزة
- أموال “المقاصة” و”كورونا” يؤثران على أضاحي فلسطين
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الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة والقدس
- معدل قياسي جديد للإصابات بكورونا لدى الاحتلال خلال 24 ساعة
- توغل محدود لجرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خان يونس
- جرحى في اشتباكات بين أنصار نتنياهو ومعارضيه
- وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات إلى 82
- 199 وفاة 3898 إصابة في صفوف جالياتنا بـ"كورونا" حول العالم
القدس المحلية
· غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على المزارعين
· الخلافات تتفاقم.. أحزاب الحريديم تحاول ابتزاز نتنياهو سياسيًا
الحياة الجديدة
· اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره الاندونيسي
· "الخارجية": استقرار حالات الوفاة وارتفاع الإصابات في صفوف جالياتنا بالعالم
· "الخارجية" تصدر توضحياً بخصوص عمل معبر الكرامة
جريدة الأيام
- التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو متواصلة: إغلاق شوارع في تل أبيب
- »عورتاني: التعليم سيكون وجاهياً قدر الإمكان.. فترتان يومياً وتشعيب الصفوف...
- »شرطة الاحتلال تداهم مجدداً مركز يبوس ومعهد إداورد سعيد في القدس
- »العثور على جثة مواطنة داخل مركبة في بيتونيا
- »الكيلة: 30-40% من التجمعات السكانية مصابة
- »عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات للرباط وتكثيف التواجد...
- »الكمامة .... أسرار رفيقك الإلزامي اليومي الجديد
- »تسميم المراعي وتلويث المياه الجوفية وسيلة جديدة لتهجير الرعاة في الأغوار
وكالة الراي
- حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
- توغل محدود وأعمال تجريف شرق خانيونس
- 199 وفاة و3898 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم
- الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية للمنطقة الحدودية مع لبنان
- صور عنقود العنب بغزة .. شهدٌ وفير
- تقرير " العيادة الخارجية بالشفاء".. لكل ذي حق حقه
- الاحتلال يزعم إحباط إدخال هواتف للأسرى بسجن النقب
- تقرير الطالبة أسرار المبحوح.. اجتازت معركة السرطان والتوجيهي بجدارة
- تقرير المحرر إياد هزاع .. شعور الحرية لا يقدر بأي ثمن
وكالة صفا
- طالت أ2,062 مصابًا بكورونا في "إسرائيل" خلال 24 ساعة
- "الإغاثة التركية" ستوزع الأضاحي على 4 آلاف أسرة بغزة
- منصور: "إسرائيل" تُدمر "حل الدولتين" بسياسات الضم
- قوات الاحتلال تعتقل المقدسية هنادي الحلواني
- استمرار الموجة الحارة لليوم الـ3 وانخفاضها الجمعة
- حملة اعتقالات واسعة في الضفة تتركز في نابلس
- الثاني خلال 48 ساعة...توغل محدود شرق خانيونس
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سما نيوز
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بنابلس
- وزيرة الصحة: منحنى الإصابات بكورونا في الخليل عاد للارتفاع
- محلل إسرائيلي : نعرف أين يوجد قبو نصر الله"و سنكون مجبرين على الذهاب لحرب مع حزب الله
- اعتقال 18 مواطناً بينهم المرابطة الحلواني ومُحررين
- الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان
- قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!
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فلسطين اليوم
- الحجاج يبدأون يوم التروية في مشعر منى وسط ظروف استثنائية
- "مهنة السنان" تُذْبح من الوريد إلى الوريد بسبب قلة الأضاحي!
- حملة اعتقالات واسعة في نابلس والأغوار وبيت لحم
- توغل "إسرائيلي" شرق خانيونس
- وفاة مواطن من الخليل يرفع الحصيلة إلى 82 حالة وفاة
عرب 48
- المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو متواصلة
- الجيش الإسرائيلي يترقب عملية "أخرى" لحزب الله.. قبل العيد
- الصحة الإسرائيلية: 12 حالة وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا
- الجيش الإسرائيلي يعزز قواته شمالا بمنظومات نيران متطورة
- تقرير: يحظر إلقاء مسؤولية مواجهة كورونا على الجيش الإسرائيلي
-
وكالة وفا
- "الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.35% خل ...
- الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيمي طولكرم ونور ش ...
- الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من نابلس
- الرجل الذي خسر نصف ثروته في ساعات
- الاحتلال يعتقل مواطنا على حاجز قلنديا
- "الأمم المتحدة" تعقد المؤتمر الدولي السنوي ال .
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حدث في مثل هذا اليوم
29 تموز (يوليو)
- 2004م قوات الاحتلال تحاصر منزل الشهيد زاهر الأشقر، قائد سرايا القدس في طولكرم، وتقتله بعد اشتباك دار أكثر من ساعة وتتهمه القوات الإسرائيلية بالوقوف خلف عمليات عسكرية كان آخرها إعطاء الأوامر لقتل الضابطين في قرية صيدا في طولكرم.
- 2004م الطائرات الإسرائيلية تغتال القائد عمرو أبو ستة، مؤسس كتائب أحمد أبو الريش، في مدينة خانيونس ومرافقه الشهيد زكي أبو زرقة.
- 1994 صحيفة "النهار" المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية حديثة النشأة
- 1980افتتحت الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة للجمعية العامة في 22/7/1980، للنظر في قضية فلسطين، وقد أصدرت القرار رقم (د ا ط -7/2) الذي يطالب (إسرائيل) في البدء بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967.