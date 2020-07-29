النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2574)   الاربعاء29/7/2020

09:18الدوري المغربي.. أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف نشاطها

10:25النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2574) الاربعاء29/7/2020

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟