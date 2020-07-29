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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2574) الاربعاء29/7/2020

29 تموز / يوليو 2020 10:25

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2574)   الاربعاء29/7/2020

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29 تموز (يوليو)

  • 2004م قوات الاحتلال تحاصر منزل الشهيد زاهر الأشقر، قائد سرايا القدس في طولكرم، وتقتله بعد اشتباك دار أكثر من  ساعة وتتهمه القوات الإسرائيلية بالوقوف خلف عمليات عسكرية كان آخرها إعطاء الأوامر لقتل الضابطين في قرية صيدا في طولكرم.
  • 2004م الطائرات الإسرائيلية تغتال القائد عمرو أبو ستة، مؤسس كتائب أحمد أبو الريش، في مدينة خانيونس ومرافقه الشهيد زكي أبو زرقة.
  • 1994 صحيفة "النهار" المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية حديثة النشأة
  • 1980افتتحت الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة للجمعية العامة في 22/7/1980، للنظر في قضية فلسطين، وقد أصدرت القرار رقم (د ا ط -7/2) الذي يطالب (إسرائيل) في البدء بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967.
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