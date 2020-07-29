عطاء فلسطين تنفذ صرفية للأيتام عن شهري 6-7 قبيل عيد الأضحى

غزة- الرأي

اعلنت مدير جمعية عطاء فلسطين الخيرية رجاء أبو غزالة، عن بدء صرف الكفالات المالية الشهرية للأيتام المكفولين لديها لعام 2020 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وذلك عن شهري يونيو ويوليو، وأن هذه الصرفية مقدمة من تبرعات شركات محلية وفاعلي خير بمبلغ وقدره 100.00 دولار.

وأوضحت أبو غزالة انه تم تنفيذ الصرفية قبيل عيد الأضحى المبارك ليتسنى لمعيلي الأيتام من فك الضائقة المالية وليتمكنوا من شراء ما يلزم من مستلزمات واحتياجات العيد.

وأن الجمعية بصدد تنفيذ مشروع الأضاحي للعام 18 على التوالي لمساعدة أكثر من ألفي يتيم وأسرة عفيفة من جميع محافظات قطاع غزه ومحافظة ورام الله والبيرة في الضفة الغربية. وتقدمت أبو غزالة بالشكر والامتنان لجموع المحسنين الكرام، ودعت المتبرعين والخيرين إلى دعم مشروع الأضاحي والتبرع له للوصول إلى كافة المستحقين.