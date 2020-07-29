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165 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

29 تموز / يوليو 2020 12:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 165 مستوطنًا بينهم وزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرئيل اقتحموا المسجد الأقصى من ساعات الصباح، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت أن المستوطنين حاولوا خلال الاقتحام، أداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى، ما أثار غضب الحراس والمصلين.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع دعوات يهودية متواصلة لتنفيذ صلوات واقتحامات "واسعة ونوعية" للمسجد الأقصى غدًا الخميس بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتحتجز بعض الهويات الشخصية عند بواباته الخارجية، فيما اعتقلت شابين من أمام باب المجلس خارج المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

 

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