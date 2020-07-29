وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة بيت عوا بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية انتعاش أسواق المواشي استعداداً لعيد الأضحى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تصدر تعليمات بإعادة توقيف مواطن قتل ابنته وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة و520 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية 165 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعافي الأسير كمال أبو وعر من فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات مكثفة على محلات بيع مستلزمات العيد وكالة الرأي الفلسطينية عطاء فلسطين تنفذ صرفية للأيتام عن شهري 6-7 قبيل عيد الأضحى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية العلا للتنمية المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد مراسم استلام المجلس البلدي لبلدية عبسان الكبيرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هيئة الزكاة تدخل الفرحة على 1600 أسرة بغزة قبل الأضحى

29 تموز / يوليو 2020 04:34

3bb599b75f6d3bb9619a854652384813
3bb599b75f6d3bb9619a854652384813

غزة- الرأي:

أطلقت هيئة الزكاة الفلسطينية مشروعها الخيري السنوي "فرحة عيد" والذي استهدف قرابة 1600 أسرة مستورة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة إياد شعبان، أن هذا المشروع يُعد من البرامج الموسمية الهامة خلال هذا العام مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت قيمة المشروع 50.000 دولار.

وقال: "إن المشروع يأتي في إطار تقديم المعايدة وإدخال السرور على الأسر الفقيرة ورسم البسمة والفرحة على شفاههم وأطفالهم قُبَيلْ عيد الأضحى المبارك.

وتعد الزكاة الفلسطينية هيئة وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، وتتمتع أموال الزكاة بالاستقلالية التامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تنفذ صرفية للأيتام عن شهري 6-7 قبيل عيد الأضحى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟