هيئة الزكاة تدخل الفرحة على 1600 أسرة بغزة قبل الأضحى

غزة- الرأي:

أطلقت هيئة الزكاة الفلسطينية مشروعها الخيري السنوي "فرحة عيد" والذي استهدف قرابة 1600 أسرة مستورة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة إياد شعبان، أن هذا المشروع يُعد من البرامج الموسمية الهامة خلال هذا العام مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت قيمة المشروع 50.000 دولار.

وقال: "إن المشروع يأتي في إطار تقديم المعايدة وإدخال السرور على الأسر الفقيرة ورسم البسمة والفرحة على شفاههم وأطفالهم قُبَيلْ عيد الأضحى المبارك.

وتعد الزكاة الفلسطينية هيئة وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، وتتمتع أموال الزكاة بالاستقلالية التامة.