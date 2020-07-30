الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

غزة- الرأي:

جرى في الجامعة الإسلامية بغزة منح درجة الدكتوراة للطالبة تهاني سالم أبو صلاح، وذلك بعد مناقشة رسالتها المعنونة: "أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم- دراسة تداولية"، وتعد تلك الدراسة الثالثة على مستوى الوطن والأولى فلسطينيًا، وهي أصغر طالبة تحصل على الدكتوراه في اللغة العربية على مستوى الجامعات في فلسطين.

وتكونت لجنة المناقشة من عضوية كل من: الأستاذ الدكتور نبيل أبو علي- مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور كمال غنيم- مناقشاً داخلياً، والأستاذ الدكتور محمد كلاب-مناقشاً داخلياً، والأستاذ الدكتور أسامة أبو سلطان- مناقشاً خارجياً.

وجاءت الدراسة للكشف عن المنهج التداولي في سياق الآيات القرآنية الكريمة التي ورد فيها أسماء الله الحسنى وأثرها على المتلقي، ومن ثم تناول أسماء الله الحسنى بين إحصائها وثوابها وأقوال العلماء في تقسيم أسماء الله الحسنى وعددها في المهاد النظري، واشتمل الفصل الأول: التداولية بين النشأة والرؤية والحديث عن نشأتها ومفهومها وجوانبها ومبادئها ومهمها ومميزاتها وعلاقة التداولية بالعلوم الأخرى، بينما تفرع الفصل الثاني للحديث عن: مبادئ التداولية في الأسماء المنفردة الواردة في الآيات القرآنية قُسم إلى: الأسماء الدالة على الرحمة والأسماء الدالة على القدرة والأسماء الدالة على العظمة، وتناول الفصل الثالث: مبادئ التداولية في الأسماء المركبة الواردة في الآيات القرآنية، وقسم إلى: الأسماء المضافة إلى ذو، والأسماء المضافة إلى (شديد، سريع)، والأسماء الواردة على صيغة اسم التفصيل، والأسماء المضافة إلى لفظة خير، بينما الفصل الرابع تحدث عن: مبادئ التداولية في الأسماء المقترنة الواردة في الآيات القرآنية، وقُسم إلى الأسماء المقترنة بين العلم والحكمة، الأسماء المقترنة بين العزة واللطف، الأسماء المقترنة بين المغفرة والرحمة، الأسماء المقترنة بين الحمد والود، الأسماء المقترنة بين الحق والقدرة.

نتائج الدراسة

وفيما يتعلق بنتائج الدراسة، فقد أظهرت أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا جاءت نابعة من كرم الله ورحمته بعباده ليبين لهم أن عبادتهم له تستند على صحة العقيدة وترسيخ التوحيد، وثراء الآيات القرآنية بالأسماء الحسنى مما شكل بنيان متين في الخطاب والسياق الوارد فيه الاسم، ورود الأفعال الكلامية بشكل يستشعر منه تناسب مع السياق الواردة فيه وتنسجم مع غرض الخطاب ومؤداه، وبينت نتائج الدراسة الحضور الفعال للمتلقي وأثر السياق عليه يدفعه للتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى بكل طواعية ويقين وطمأنينة وثبات ثقة.

توصيات الدراسة

وأوصت الدراسة بالاهتمام بدراسة الأسماء الحسنى بكافة المناهج النقدية؛ لما لها من دور مثير في تمكين العبد من عقيدته الصحيحة، ودراسة أسماء الله الحسنى في الأحاديث النبوية على غرار ما جاء في هذه الرسالة على المنهج التداولي، إلى جانب الكشف عن أثر الأسماء الحسنى والسياقات القرآنية بمنهج تداولي بشكل يحفز المتلقي لدوره مما سيتلقاه من تعزيز تأثير السياق عليه وتوجيه الخطاب إليه، وشجعت الدراسة على استنهاض الدارسين لإثراء دور المتلقي في المناهج المستخدمة في الدراسات النقدية.