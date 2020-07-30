وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل منسّق حركة المقاطعة " BDS " وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدة عرابة بجنين بعد اكتشاف 11 إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مواطن وعدة إصابات إثر شجار في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الحجاج يقفون في عرفات لتأدية الركن الأعظم وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 800 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وزير إسرائيلي: خطة الضم لم تُحذف من جدول أعمال الحكومة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق إثر مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن عن منح دراسية في مصر والأردن
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: ظهور إصابات كورونا بغزة تهديد وارد ودائم

30 تموز / يوليو 2020 01:48

كورونا
كورونا

غزة- الرأي:

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة في جميع تحركاتهم وفي كل المرافق و المؤسسات و خاصة أماكن التجمعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن غزة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا من داخل القطاع، مؤكدةً أن خطر ظهور حالات مصابة من داخل قطاع غزة هو أمر وارد وتهديد دائم رغم أخذ كافة التدابير وذلك لاعتبارات متعلقة بطبيعة الفيروس غير المستقرة و لاعتبارات القصور البشري و لاعتبارات خارجة عن حدود السيطرة .

وقالت إن النتائج المترتبة على ظهور أي حالة من داخل قطاع غزة - وهو أمر وارد -- ستكون آثاره مدمرة ومآلاته وخيمة في حال عدم التزام المؤسسات و الافراد بإجراءات السلامة العامة و التباعد الجسدي والتصرف على أن قطاع غزة مكانا معصوما لن يصل إليه هذا الفيروس باعتبار خلو الفترة السابقة من تسجيل أي اصابات من داخل قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟