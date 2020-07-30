الاحتلال يكشف تفاصيل اعتقال شاب تسلل من غزة عبر البحر

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، تفاصيل اعتقال شاب من غزة، تسلل إلى الأراضي المحتلة عبر البحر.



وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن النيابة العامة للاحتلال، قدمت اليوم، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد الشاب عز الدين حسين (24 عاما) من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، نسبت فيها إليه اتهامات بمخالفات أمنية، بينها أنه خطط لإسقاط مروحية عسكرية إسرائيلية.



ونقلت الصحيفة عن جهاز الشاباك في تقريره، إن "عز الدين تسلل إلى "إسرائيل" سباحة في يوم 28 يونيو/حزيران 2020، وخلال التحقيق معه، قال إنه تسلل إلى إسرائيل طوعا على خلفية الصعوبات الشخصية التي عاشها.



وزعمت الصحيفة أن جهاز "الشاباك" كشف عبر التحقيق مع الشاب حسين الذي اعتقل الشهر الماضي الكثير من المعلومات.



وادعت لائحة الاتهام أن تحقيق "الشاباك" أظهر أنه تم تجنيد حسين لـ "كتائب القسام"، في العام 2013، وأنه منذ العام 2018 وحتى اعتقاله، نشط في منظومة الدفاع الجوي، وكان مسؤولا عن خلية إطلاق صواريخ الكتف.



وتابعت لائحة الاتهام أن حسين خبأ في بيته صاروخا مضادا للطائرات، وأنه جهزه لإطلاقه نحو مروحية إسرائيلية، لدى هبوطها في موقع إسرائيلي قريب من بيته، بهدف قتل جنود إسرائيليين أو أسرهم.



