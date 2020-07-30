وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنة من الخليل بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية حسن يوسف: اتصالات يومية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل منسّق حركة المقاطعة " BDS " وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدة عرابة بجنين بعد اكتشاف 11 إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مواطن وعدة إصابات إثر شجار في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الحجاج يقفون في عرفات لتأدية الركن الأعظم وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 800 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وزير إسرائيلي: خطة الضم لم تُحذف من جدول أعمال الحكومة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

باتصال هاتفي.. هنية وعباس يبحثان التطورات السياسية

30 تموز / يوليو 2020 09:27

هنية وعباس
هنية وعباس

هاتف  رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية هاتف مساء الخميس الرئيس محمود عباس، مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال حركة حماس في تصريح صحفي مساء الخميس،إن هنية وعباس استعرضا التطورات السياسية التي تمر بها قضيتنا.

وأوضحت الحركة أن هنية وعباس أكدا الموقف الفلسطيني الموحد برفض "صفقة القرن" و"خطة الضم" وأي مساس بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والعودة.

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على الاستمرار في خطوات التقارب بين فتح وحماس، وتواصل القيادات من الحركتين للوصول إلى وحدة حقيقية بمشاركة الكل الوطني تفتح على التوافق على برنامج وطني مشترك وقيادة موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية حتى نواجه موحدين الاحتلال ومخططاته".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟