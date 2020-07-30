باتصال هاتفي.. هنية وعباس يبحثان التطورات السياسية

هاتف رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية هاتف مساء الخميس الرئيس محمود عباس، مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك.



وقال حركة حماس في تصريح صحفي مساء الخميس،إن هنية وعباس استعرضا التطورات السياسية التي تمر بها قضيتنا.

وأوضحت الحركة أن هنية وعباس أكدا الموقف الفلسطيني الموحد برفض "صفقة القرن" و"خطة الضم" وأي مساس بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والعودة.

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على الاستمرار في خطوات التقارب بين فتح وحماس، وتواصل القيادات من الحركتين للوصول إلى وحدة حقيقية بمشاركة الكل الوطني تفتح على التوافق على برنامج وطني مشترك وقيادة موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية حتى نواجه موحدين الاحتلال ومخططاته".