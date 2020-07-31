الحية: فلسطين ليست للبيع ولن نفرط بذرة تراب منها

غزة- الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، أن فلسطين ليست للبيع ولا للشراء، مشددا على أن شعبنا ومقاومتنا لن تفرط في ذرة تراب منها وإن وٌضعت تحت أقدامنا كل مليارات الأرض.

وقال الحية خلال خطبة عيد الأضحى المبارك في مسجد فلسطين في مدينة غزة، إن فلسطين ليست للبيع ولا للشراء، مردفا أن فلسطين الذي مهرناها بالدماء لا نبيعها ولا نفرط فيها.

وأكد أن شعبنا موحد اليوم في مواجهة مخططات الاحتلال، وفي مقدمتها خطة ترمب وظاهرها اليوم ضم الاحتلال لأرضنا، مشددا على أن شعبنا مستعد لدفع الغالي والنفيس، وإعلان المواجهة الشاملة بكل أدوات المقاومة.

وأضاف "إن شعبنا يخوض معركة في مواجهة الاحتلال بعد تخلى القريب والبعيد، مردفا: ماذا بقي لنا من كرامة إذا ضم الاحتلال الأرض".

وتابع يتوجب الإعلان عن الجهاد المقدس بكل أشكاله، محذرا من المراوحة في المكان أو انتظار الواقع الصهيوني أن يأتي بغير نتنياهو، فهي سياسيات لقضم الأرض.

وشدد الحية على أن شعبنا موحد وقادر على الانتصار، ولن يستجدي عونا من أحد، وسيكسر الحصار المفروض عليه بسلاحه.

وأضاف: نقول لكل المحاصرين لن نبقى نستجدي منكم عونا، فأبيدنا وبسلاحنا سنكسر الحصار.

وتابع: عدونا يحاول أن يستأصل قضيتنا، فلا يريد للقدس أن تبقى لنا، يريد أن يقسمنا في أقصانا، مخاطبا الأمة مسجدكم يحاول الاحتلال أن ينهي تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وشدد الحية على أن المقاومة وشعبنا سيحمون الاقصى بأرواحهم ودمائهم، داعيا أمتنا لنبذ المطبعين والتطبيع الذي هو طعنة في ظهر شعبنا والمرابطين في القدس والأقصى.

ودعا لعدم إخفاء جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى تحت أي دعوة من الدعوات.

وأضاف: رسالتنا لكل من يعنيه الأمر لا تٌكتموا على أحداث الأقصى لا بقرارات أو بيانات، مردفا من يخفي ما يحدث بالأقصى فهو آثم، وهو جريمة لا تقل عن جريمة تدنيسه، ومن يخفي هذه الجرائم يمهد لتقسيمه.

وحذر الحية من العودة لمسار التسوية والمفاوضات التي انتهت بلا شيء أو للتنسيق الأمني فهي طعنة في ظهر مقاومتنا وشعبنا.

وحيا شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في القدس والمرابطين بالأقصى، ولأهلنا بالضفة موقع حسم الصراع المواجهة المباشرة في الصراع مع الاحتلال، وأهلنا في 48 والمنافي والشتات، وفي غزة التي قدرها ان تبقى رافعة للقضية.

كما توجه الحية بالتحية لمقاومتنا الباسلة ومجاهديها الذين يصرون على تعزيز القدرات وتطوير القدرات ومقاتلة الاحتلال على طريق الانتصار.