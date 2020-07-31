الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها

وكالات-الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تقل حدة الموجة الحارة، اليوم الجمعة، مع استمرار الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة، صافيا بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو، يوم غدٍ السبت، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.