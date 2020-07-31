وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: مصرع شاب شنق نفسه شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: ماضون في درب المقاومة دفاعاً عن المقدسات وكالة الرأي الفلسطينية قرابة 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الأضحى في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية عيد الأضحى بغزة... فرحة تهزم فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية حماس تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية الذكرى الـ 19 لاستشهاد الجمالين.. رفيقا المسيرة والشهادة وكالة الرأي الفلسطينية الحية: فلسطين ليست للبيع ولن نفرط بذرة تراب منها وكالة الرأي الفلسطينية باتصال هاتفي.. هنية وعباس يبحثان التطورات السياسية
أخبار » الأخبار العبرية

4 وفيات و306 إصابات جديدة بفيروس كوورنا في "إسرائيل"

31 تموز / يوليو 2020 01:47

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 306 آخرين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد  الوفيات الاجمالي لديها إلى 509 حالات وفاة.

وأشارت المعطيات الصادرة عنها، إلى أن الإصابات النشطة قد انخفضت إلى 26,260، بعد تعافي 43,813، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 70,582، كما انخفضت الإصابات الخطرة إلى 319، منهم 100 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي.

وأوضحت، أن معدل النتائج الموجبة (أي المصابة) لا يزال مرتفعًا، إذ بلغ 8.8٪، ما يعني أنه من بين كل 11 فحصا تظهر نتيجة واحدة موجبة.

يذكر أن 9 وفيات قد تم تسجيلها يوم أمس جراء الإصابة بالفيروس، وتسجيل 1,785 إصابة جديدة بالفيروس، حيث جاءت هذه المعطيات بعد ظهور نتائج 20,846 فحصا أجريت لتشخيص الإصابة بكورونا.

وبيّنت المعطيات أن نحو 3 آلاف شخص من أعضاء الطواقم الطبية "الإسرئيلية" يمكثون حاليا في الحجر الصحي المنزلي، من بينهم 300 طبيب، و820 ممرض وممرضة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟