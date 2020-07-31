4 وفيات و306 إصابات جديدة بفيروس كوورنا في "إسرائيل"

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 306 آخرين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الاجمالي لديها إلى 509 حالات وفاة.

وأشارت المعطيات الصادرة عنها، إلى أن الإصابات النشطة قد انخفضت إلى 26,260، بعد تعافي 43,813، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 70,582، كما انخفضت الإصابات الخطرة إلى 319، منهم 100 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي.

وأوضحت، أن معدل النتائج الموجبة (أي المصابة) لا يزال مرتفعًا، إذ بلغ 8.8٪، ما يعني أنه من بين كل 11 فحصا تظهر نتيجة واحدة موجبة.

يذكر أن 9 وفيات قد تم تسجيلها يوم أمس جراء الإصابة بالفيروس، وتسجيل 1,785 إصابة جديدة بالفيروس، حيث جاءت هذه المعطيات بعد ظهور نتائج 20,846 فحصا أجريت لتشخيص الإصابة بكورونا.

وبيّنت المعطيات أن نحو 3 آلاف شخص من أعضاء الطواقم الطبية "الإسرئيلية" يمكثون حاليا في الحجر الصحي المنزلي، من بينهم 300 طبيب، و820 ممرض وممرضة.