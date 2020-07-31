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صحة رام الله: تسجيل حالة وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا

31 تموز / يوليو 2020 02:10

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل حالة وفاة، و٣٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٦٢حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، الجمعة، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ ٨,٧٩٦ إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى ٦,٣٥١، وحالات الوفاة إلى ٨٥ حالة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي توزعت في كل من محافظات: نابلس (١١ حالة)، والخليل (٤٧ حالة)، ومحافظة طولكرم (٢ حالة)، ومحافظة سلفيت (2 حالة)، في حين بلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية (٢٥٠٠ فحص مخبري).

ونوهت إلى أن ١٤ مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم ٥ موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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