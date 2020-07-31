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7 إصابات في قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

31 تموز / يوليو 2020 07:16

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب 7 شبان برصاص قوات الاحتلال، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية "مراد شتيوي"، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، اتجاه المواطنين فور انطلاق المسيرة، ما أدى إلى إصابة 7 شبان بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية، إضافة إلى المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

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