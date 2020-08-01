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"الخارجية": الترتيبات جارية لنقل جثمان أبو العين إلى غزة

01 آب / أغسطس 2020 10:45

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ان سفارة دولة فلسطين لدى تركيا تجري اتصالاتها وترتيباتها لنقل جثمان شهيد العالقين ماهر عايش أحمد أبو العين (32 عاما) إلى قطاع غزة، ليوارى الثرى في أرض الوطن استجابة لطلب عائلته.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، إن الشهيد أبو العين وافته المنية الخميس الماضي، بعد تعرضه لحادث دهس في مدينة إسطنبول، حيث كان مرافقا لوالده في رحلة علاج الى تركيا.

وأوضحت أن أبو العين أصبح من العالقين بعد تفشي فيروس "كورونا"، وإغلاق المطارات والمعابر، وقد نجح والده بالسفر في 10 تموز/ يوليو الماضي الى القاهرة على أمل ان يلحق به ابنه، ولكن القدر لم يمهله حتى يتحقق ذلك، علما بأنه كان مسجلاً لدى السفارة كعالق يرغب في العودة إلى ارض الوطن.

 

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