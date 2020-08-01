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صحيفة عبرية تكشف تطورات جديدة بشأن"خطة الضم"

01 آب / أغسطس 2020 10:43

وكالات- الرأي:

نقلت صحيفة (ماكور ريشون) العبرية، عن مسؤول أمريكي مطّلع على تفاصيل مخطّط الضم، قوله: إنه لا أحد يهتم بالضم الآنّ، كما لم يتّصل أي مسؤول إسرائيلي، والادارة الأمريكية لم تتواصل مع أحد.

وقال مصدر رسمي في البيت الأبيض إنهم مستمرون في العمل على مايسمى "خطة ترامب للسلام"، "ولا قرار نهائيًا حتى الآن حول الخطوات المقبلة".

ونقلت الصحيفة عن أوساط رئيس الكنيست، ياريف لافين، وهو أحد أبرز المقرّبين لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووصفته الصحيفة بأنه "المسؤول الكبير الوحيد الذي كان مطلّعًا على أسرار الخطّة من قبل نتنياهو" أن "إسرائيل تنتظر الآن تحديد موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".

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