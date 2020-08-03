حماس: قصف الاحتلال مواقع المقاومة بغزة تصعيد وعدوان

غزة- الرأي

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان.

وذكر برهوم في تصريح الليلة، أن غارات الاحتلال تهدف إلى تصدير أزماته الداخلية على أهلنا في القطاع وحرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة.

وشدد على أن المقاومة الباسلة التي تعي جيدا طبيعة ما يخطط ويفكر به الإحتلال وآليات التعامل معه، لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات، مؤكدا أن سياساتها في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا.