إغلاق المساجد ببلدة سيلة الظهر في جنين لثلاثة أيام

جنين - الرأي

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، فجر اليوم الاثنين، إغلاق المساجد في بلدة سيلة الظهر لمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم.

وقال الرجوب في بيان صحفي، إنه وبعد تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة جنين خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 7 إصابات سجلت في سيلة الظهر، وإصابتان في الفندقومية، وإصابة واحدة في طورة، وبناء على مستجدات الحالة الوبائية، فقد تقرر إغلاق المساجد في بلدة سيلة الظهر لمدة 3 أيام ابتداء من صباح الاثنين، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة.

وأضاف: "كما ستقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع البلدية وفعاليات البلدة بمتابعة تطبيق الإجراءات الحكومية ومنع إقامة الحفلات والاعراس والتجمعات".