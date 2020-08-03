3 وفيات و713 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 وفيات و713 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الوفيات وصل إلى 541، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 25176 بينهم 334 بحالة خطيرة، و149 بحالة متوسطة.

ومن المقرّر أن يجتمع "كابينيت كورونا" اليوم، لفرض قيود على البلدات التي تسجّل معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس وتصنف على أنها "مدن حمراء".

ومن المتوقع أن تشمل القرارات فرض قيود على تجمهر المواطنين، بحيث يمنع تجمع أكثر من 10 أشخاص في أمكان مغلق و20 في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى فحص إغلاق المتاجر في "المدن الحمراء".