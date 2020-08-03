وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل (13) مواطنًا من غزة خلال يوليو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق المساجد ببلدة سيلة الظهر في جنين لثلاثة أيام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن استهداف خلية قرب الجولان المحتل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا من الخليل وكالة الرأي الفلسطينية حماس: قصف الاحتلال مواقع المقاومة بغزة تصعيد وعدوان وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية غارات إسرائيلية جنوب القطاع دون إصابات وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يهاتف "الغنوشي" مهنئاً بعيد الأضحى وتجديد منصبه وكالة الرأي الفلسطينية إصابة الأسير نبيل الشرباتي بـ"كورونا" في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يتسبب باحتراق 14 دونماً شرق رام الله
أخبار » الأخبار الفلسطينية

44.9% من المصابين تماثلوا للشفاء

244 إصابة جديدة بكورونا و527 حالة شفاء بالضفة والقدس

03 آب / أغسطس 2020 12:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، الاثنين، إن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات: القدس 27، الخليل 131، نابلس 14، أريحا والأغوار 14، بيت لحم 1، قلقيلية 2، جنين 10، رام الله والبيرة 42، طولكرم 1، سلفيت 1، طوباس 1.

وذكرت أنه تم تسجيل و527 حالة شفاء من الفيروس، موزعة كالتالي: الخليل 225، رام الله والبيرة 220، جنين 6، قلقيلية 76.

وأشارت الوزارة إلى أن 44.9% من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.

وأفادت بأن 9 مصابين يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟