244 إصابة جديدة بكورونا و527 حالة شفاء بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، الاثنين، إن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات: القدس 27، الخليل 131، نابلس 14، أريحا والأغوار 14، بيت لحم 1، قلقيلية 2، جنين 10، رام الله والبيرة 42، طولكرم 1، سلفيت 1، طوباس 1.

وذكرت أنه تم تسجيل و527 حالة شفاء من الفيروس، موزعة كالتالي: الخليل 225، رام الله والبيرة 220، جنين 6، قلقيلية 76.

وأشارت الوزارة إلى أن 44.9% من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.

وأفادت بأن 9 مصابين يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنين على أجهزة التنفس الاصطناعي.