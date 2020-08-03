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مركز: الاحتلال اعتقل 28 مواطنًا خلال أيام العيد

03 آب / أغسطس 2020 02:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 28 حالة اعتقال من كافة مناطق الضفة الغربية والقدس، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن من بين المعتقلين سيدة وفتاة و4 أطفال، مشيرًا إلى أن حملات الاعتقال لم تتوقف خلال أيام العيد، لينغص الاحتلال على الفلسطينيين حياتهم حتى في أعيادهم.

وقال المتحدث باسم المركز رياض الأشقر، إن الاحتلال داهم مدينة نابلس أكثر من مرة خلال ايام العيد ونفذ حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين معظمهم أسرى محررين، فيما اعتقال من الخليل زوجة الناشط عماد أبو شمسية ونجليه، وفتاة في حي تل ارميدة.

وذكر أنه تم اعتقال 3 أطفال خلال اقتحام الاحتلال لبلدة يعبد في جنين، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال عدد من الشبان في أحياء القدس المختلفة.

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