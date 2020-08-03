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ويخطر بهدم بركس

الاحتلال يستولي على أكثر من 200 دونم شرق بيت لحم

03 آب / أغسطس 2020 05:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم- الرأي:

استولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على أكثر من 200 دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم شمال الضفة الغربية المحتلة وأخطرت بهدم بركس.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الطينة جنوب القرية، وأبلغت المواطنين هناك بمنعهم من دخول الأرض التي تتعدى مساحتها اكثر من 200 دونم، وأنه تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية.

وأضاف غزال، أن الاحتلال قام بإخطار بركس لتربية الماشية في نفس المنطقة بالهدم وهو يعود للمواطن حسين عبد الله عبيات، مشيرا إلى أنه تم إعطاؤه مهلة 24 ساعة لمغادرة الموقع والا سيتعرض للاعتقال والملاحقة القانونية.

وتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم ويسكنها حوالي 800 نسمه، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقا هما "معالي عاموس" و"آفي مناحيم"، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية، مع افتقار القرية لخدمات المواصلات، وشبكة كهرباء، وعيادة الصحية.

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