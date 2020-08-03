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أخبار » الصحافة الدولية

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل "سحري" لفيروس كورونا

03 آب / أغسطس 2020 06:25

جنيف - الرأي

 حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، من أنه قد لا يكون هناك "حل سحري" إطلاقاً لكورونا المستجد، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل ضد الفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت من جنيف "ليس ثمة حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا".

وأضاف" "التجارب السريرية تعطينا أملاً، وهذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون لدينا لقاح" فعّال، خصوصاً مع مرور الزمن"، لكنّه أكد أنه يمكن السيطرة على الفيروس، خصوصاً عبر القيود و"الممارسات الجيدة" و"الالتزام السياسي".

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة التي اجتمعت الجمعة "كانت واضحة جداً: عندما يعمل القادة بشكل وثيق جداً مع الشعوب، يمكن السيطرة على المرض".

وأوضح أنه "يجب احتواء ارتفاع عدد الإصابات"، "اجراء فحوص وعزل ومعالجة المرضى والبحث عن الأشخاص الذين خالطوهم وفرض حجر صحي عليهم" فضلاً عن "التثقيف".

وحثّ الشعوب على مواصلة احترام القيود المفروضة (التباعد الجسدي ووضع الكمامات والمحافظة على النظافة...) لكسر سلاسل العدوى بكوفيد-19.

وتابع "الرسالة إلى الناس والحكومات هي: قوموا بكل ذلك. واستمروا بذلك عندما يصبح (الوباء) تحت السيطرة"، لأن "دولا عدة بدت أنها تجاوزت الأصعب، إلا أنها تشهد ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات".

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