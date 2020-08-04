جورج وياه يسجل هدفًا خرافيًا في شباك بايرن ميونخ

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الليبيري السابق جورج وياه هدفًا تاريخيًا لفريقه باريس سان جيرمان والذى جاء في شباك بايرن ميونخ في الجولة الأولى م دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1994-95.

الهدف جاء في الدقيقة 39 وكانت البداية بهجمة مرتدة تسلم وياه خلالها الكرة ثم راوغ 2 مدافعين ليعود بالكرة للوراء، وعاد الكرة لوياه مرة أخرى الذى قرر مراوغة 3 لاعبين قبل تسديد الكرة صاروخية في شباك الحارس الأسطوري أوليفر كان.

المباراة انتهت بفوز سان جيرمان بثنائية نظيفة، وقد واصل الفريق الباريسي تقدمه في البطولة حتى الدور نصف النهائي قبل أن يخسر من ميلان.

ويعد الأسطورة الليبيري جورج ويا أحد أفضل من لمسوا الكرة في تاريخ القارة الأفريقية إن لم يكن الأفضل، ويكفي أنه اللاعب الوحيد من القارة السمراء المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995.