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أخبار » الأسرة و المجتمع

أطعمة لا ينصح بتناولها في الطائرة

04 آب / أغسطس 2020 08:16

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كشف الخبراء عن الأطباق التي يجب الامتناع عن تناولها على متن الطائرات خلال الرحلات الجوية، لأنها قد تخلق للمسافر مشكلات صحية.

ويفيد Express، بأن الخبراء ينصحون بعدم تناول منتجات الألبان، لأنها قد تكون فاسدة بسبب عدم تخزينها بصورة صحيحة قبل نقلها إلى متن الطائرة.
ويضيف الخبراء، يجب الامتناع عن تناول الفواكه، لأنها عادة تقطع قبل ساعات من الرحلة الجوية لذلك يضيفون لها مواد حافظة للحفاظ على نضارتها. كما يجب الامتناع عن تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر، لأنها قد تكون سببا لسوء الحالة الصحية.
ولكن ماذا يجب فعله أثناء الرحلات الجوية؟
الاكتفاء بشرب كمية كبيرة من الماء المعبأ في قناني وليس الذي يتدفق من الصنبور. لأنه حتى الماء المغلي الموجود في الخزانات قد يحتوي على البكتيريا، لأن هذه الخزانات لا تنظف دائما. ولا ينصح بتناول الشاي والقهوة وكذلك استخدام مكعبات الثلج.
ويشير الخبراء إلى أن تحليق الطائرات على ارتفاع كبير يبطئ عملية هضم الطعام، ما قد يؤدي إلى الشعور بالضيق والغثيان. لذلك ينصحون بالامتناع عن تناول سندويشات اللحم والنقانق، خاصة وأنها لا تكون قد خضعت للمعالجة الحرارية. كما أن لحم الدجاج والديك الرومي المقطع، قد يحتوي على بكتيريا من سلالة لستيريا موجبة الغرام، تجنبا للتسمم.
وينصح الخبراء، بضرورة تناول وجبة جيدة قبل المغادرة، والامتناع عن تناول الطعام على متن الطائرة.

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