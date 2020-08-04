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أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح من الخبراء لاختيار البطيخ الناضج وحلو المذاق

04 آب / أغسطس 2020 08:17

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وضعت منظومة الجودة الروسية (روسكاشستفو)، توصيات لاختيار البطيخ الأحمر الناضج، وحلو المذاق. ونصحت بأن تكون البطيخة متكاملة ونظيفة بقشرة باهتة.
وأضافت هذه المنظمة غير التجارية المختصة في مجال مراقبة جودة المواد والمنتجات المختلفة، أن البطيخة يجب أن تبدو ناضجة وعالية الجودة وطازجة، وذات قشرة باهتة اللون.
ووفقا للخبراء، إذا كانت القشرة “لامعة”، فهذا يعني أن الثمرة غير ناضجة. وهم ينصحون أيضا، بالنقر على البطيخة. في هذه الحالة، يجب ألا يكون الصوت، لا أصم ولا رنانا جدا بل في الوسط بين هاتين الحالتين، يذكرنا بالاهتزاز. “فالصوت الأصم، يعني أن البطيخة مفرطة النضج، وإذا كان رنانا جدا، فهو غير ناضج”.
ويوصى بفحص البطيخة من الخارج بحثا عن تشققات وتلف. وجود الكثير من العيوب، مثل الكدمات والندبات والشقوق على السطح الخارجي، يعني أن البطيخة غير جيدة.
وعادة ما تظهر على البطيخ الناضج بقعة تعرف ببقعة الحقل، وهي في البطيخ الأحمر الحلو يجب أن تكون صفراء أو برتقالية اللون. ويجب أن يكون ذيل البطيخ حلو المذاق جافا ويابسا.
ويقسم البطيخ إلى جنسين (ذكر وأنثى)، ويتميز الذكر بشكله البيضاوي وكبر حجمه، بخلاف الأنثى التي عادة ما يكون شكلها كرويا وطعمها أكثر حلاوة.
ويذكر الخبراء أن الجزء الأبيض من قشرة البطيخ قد يحتوي على القليل من الأسمدة، لذلك يوصى بتناول اللب الأحمر فقط.
يجب غسل البطيخة من الخارج بشكل جيد، ويفضل استخدام المنظفات.

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