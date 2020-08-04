أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
الدولار الأمريكي:3.41 ش
الدينار الأردني:4.81 ش
اليورو الأوروبي:4.01 ش
الجنيه المصري:0.21 ش
عاجل |
04 آب / أغسطس 2020 08:18
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
الدولار الأمريكي:3.41 ش
الدينار الأردني:4.81 ش
اليورو الأوروبي:4.01 ش
الجنيه المصري:0.21 ش
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