أسعار العملات مقابل الشيقل

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:3.41 ش

الدينار الأردني:4.81 ش

اليورو الأوروبي:4.01 ش

الجنيه المصري:0.21 ش