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الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بينهم فتاة بالضفة

04 آب / أغسطس 2020 08:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنًا بينهم فتاة من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المواطنين: أحمد أبو صلاح ومحمد أبو زكي من مخيم جنين على حاجز قرب مخيم شعفاط في القدس المحتلة، كما اعتقلت القوات المواطن معتصم أبو حنانة من قرية عرابة شمال جنين على حاجز طيار وصادرت مركبته.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الفتاة تسنيم القاضي من حي الجنان في مدينة البيرة، فيما اقتحمت قرية كفر مالك برام الله، وفتشت عدة منازل وخربت محتوياتها، تعود لكل من: محمد مهدي تيسير، ويوسف أمجد الشايب، وعبيدة محمد معدي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عوريف جنوباً، واعتقلت المحررين: مهند شحادة، ويوسف شحادة.

وفي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، اعتقلت القوات منسق الشبيبة في جامعة القدس المفتوحة الشاب علي رسلان والشاب أيمن عوضات، كما أصيب شاب برصاصة في ساقه.

وفي قلقيلية، اقتحمت القوات المدينة واعتقلت الشاب فادي أبو سنينة من حي كفر سابا شرقاً، ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رشيد علي عوض من بلدة بيت أمر شمالاً.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن زكريا البكري من البلدة القديمة.

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