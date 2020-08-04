النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2575)  الثلاثاء 4/8/2020

1991م الحكومة الإسرائيلية توافق بالأغلبية العظمى على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. أقيم في نهاية تشرين أول (أكتوبر) 1991مبحضور وفود عربية ووفد أردني - فلسطيني مشترك.

1986م عقد عدد من الحاخامات اليهود اجتماعاً خاصاً قرروا فيه بصورة نهائية حق اليهود في أداء الطقوس الدينية في المسجد الأقصى كما أقروا إنشاء كنيس يهودي في إحدى ساحاته.

1974م الاتحاد السوفيتي يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن تبدلت السياسة السوفيتية تجاه القضية الفلسطينية من التأييد المطلق للتقسيم وإنشاء دولة (إسرائيل) وإمدادها بالسلاح، وشجب دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، مع تجاهل شعب فلسطين ووجوده وحقوقه، إلى التحرك المحدود تجاه القضية على أساس أنها مشكلة لاجئين، على التأييد الكامل للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وانسحاب (إسرائيل) من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.