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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2575) الثلاثاء 4/8/2020
أخبار فلسطينية
السلطة ستعود للتنسيق الأمني إذا لم تنفذ إسرائيل خطة {الضم}
وفاة أحد أبناء الجالية في السعودية وإصابات 4 بـ "كورونا"
حماس: البناء الاستيطاني يتناقض مع القرارات الدولية
القريوتي لـ القدس: الاحتلال يتعمد استهداف "جبعيت" بانتهاكات يومية لطرد المواطنين منها
تسجيل 244 إصابة جديدة بكورونا و527 حالة
لجنة: الاحتلال ارتكب 28 انتهاكًا بحق الصحفيين الشهر الماضي
مركز: الاحتلال اعتقل 28 مواطنًا خلال أيام العيد
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يجدد هجومه على أيمن عودة وسط تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية على رئاسته
غانتس مصرّ على ميزانية إسرائيلية لعامين
816 من الطواقم الطبية في إسرائيل مصابون بكورونا
إسرائيل: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 546
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "فرقة إرهابية" بمحاذاة الحدود مع سوريا
رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بالرد على الهجمات على بلاده
نجل نتنياهو: التظاهرات وسيلة تسلية لوالدي
نتنياهو: إمكانية ضم "إسرائيل" لأراض فلسطينية لا تزال قائمة
5 حالات وفاة أخرى و871 إصابة جديدة بالكورونا في إسرائيل
نتنياهو: قضية السيادة في واشنطن ولم يتم إسقاطها
مراقب "الدولة" الإسرائيلي يكشف سبب تجميد مكان إقامة لرئاسة
مراقب "الدولة": إسرائيل غير مستعدة لهجوم صاروخي
مديرو المستشفيات الإسرائيلية يحذرون من انهيارها خلال موجة كورونا في الشتاء
اخبار دولية
منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة «كورونا» إطلاقاً
18.08 مليون إصابة و 687259 وفاة بكورونا في العالم
إدارة ترامب تقبل بإعلان نتنياهو ضم كل المستوطنات
أخبار عربية
العربية: أنباء عن وقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي بريف دمشق
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الضفة
قيادات فلسطينية تندد بالتحريض الأمريكي لفرض عقوبات على الرئيس وتؤكد: يثبت أننا في…
الحكومة الفلسطينية ولجنة الطوارئ تبحثان توصيات جديدة للتعامل مع “كورونا” وتوجه نحو تخفيف…
أسير فلسطيني محكوم مدى الحياة يضرب عن الطعام لرؤية ابنه المعتقل إدارياً
رحيل الشيخ فريد أبو مخ.. أحد مؤسسي الحركة الإسلامية الفلسطينية في الداخل
حماس تحذر الاحتلال من التصعيد العسكري ضد غزة بعد قصف جوي استهدف مواقع…
الشرق الأوسط
غانتس مصرّ على ميزانية إسرائيلية لعامين
السلطة ستعود للتنسيق الأمني إذا لم تنفذ إسرائيل خطة {الضم}
الخليج الإماراتية
مرصد الأزهر: 3000 مستوطن اقتحموا الأقصى الشهر الماضي
«إسرائيل» تشن غارات على غزة.. وتستهدف مجموعة مسلحة في الجولان
الأهرام المصرية
إسرائيل: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 546
الشروق المصرية
كيف أظهر غزو الكويت هشاشة النظام الاستخباراتي لإسرائيل؟
وزارة الصحة الفلسطينية: 44.9% من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء
حماس: إسرائيل تصدّر أزماتها الداخلية إلى غزة بالتصعيد العسكري
الغد الأردنية
طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع جنوبي قطاع غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
سرايا القدس تكشف عن "عملية معقدة" استمرت لـ 1400 يوم
وفاة أحد أبناء الجالية في السعودية وإصابات 4 بـ "كورونا"
تحذيرات من سياسة إسرائيلية لنقل "كورونا" إلى غزة
أبوحمزة: جهود "أمن السرايا" لتحصين جبهة للمقاومة
إغلاق المساجد ومنع التنقل في قرية "طورة" بجنين
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين
إدارة سجن "عسقلان" تنقل الأسير المُضرب "أبو عرام" إلى الزنازين
تقارير تكشف عُيوب في قدرة الاحتلال على حماية جبهته الداخلية
القدس المحلية
اعتقال 8 مواطنين بينهم فتاة للضغط على شقيقها لتسليم نفسه
جميع الأسرى في مركز توقيف حوارة يشرعون باضراب مفتوح عن الطعام
وزارة الثقافة تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد
عائلة الشهيدة الرابي ترفع دعوى لهدم منزل المستوطن الذي قتلها
تمديد اعتقال ضباط من الشرطة الإسرائيلية ضربوا وسرقوا فلسطينيين
اعتقال شاب من طولكرم على حاجز زعترة جنوب نابلس
غزة: ضبط كمية من الحبوب المخدرة عبر معبر رفح
إدارة سجن "عسقلان" تنقل الأسير خليل أبو عرام إلى الزنازين
الاحتلال يجبر عائلة أبو صبيح على هدم منزلها في سلوان
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل شابة من البيرة ويفتش منازل في كفر مالك
محافظ القدس أمام محكمة احتلالية جائرة غدا
بحيرة طبرية: انتشال طفل من القدس وحالته حرجة
الأيام
»إغلاق قرية فرخة بعد إصابة شابة تعمل في رام الله بكورونا
» إغلاق مساجد سيلة الظهر بعد رصد إصابات في البلدة
» 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة عين يبرود
وكالة صفا
أسرى معتقل "حوارة" يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
إغلاق المساجد ومنع التنقل في قرية طورة بجنين
الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين
الاحتلال يستولي على أكثر من 200 دونم ببيت لحم
"دعم الصحفيين": الاحتلال يرتكب 28 انتهاكاً بحق الصحفيين في يوليو
بحر يهاتف رئيسا مجلس النواب الأردني والعماني
إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زبوبا
الاحتلال يطلق قنابل دخانية شرقي رفح
هنية يهنئ الغنوشي بـ"الأضحى" وتجديد الثقة برئاسته لبرلمان تونس
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل شابة من البيرة ويفتش منازل برام الله
جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية في محيط غزة
الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في سلوان والمكبر
الاحتلال يستولي على أكثر من 200 دونم شرق بيت لحم
244 إصابة جديدة بكورونا و527 حالة شفاء بالضفة والقدس
وزارة الثقافة نفذت مبادرة "سينما عالرصيف"في أيام العيد
فلسطين اليوم
محللون: الاختراق الذي حققته سرايا القدس صفعة جديدة للمنظومة الأمنية "الاسرائيلية"
ماذا كشفت سرايا القدس في "بيت العنكبوت"؟
حماس: ما عرضته "سرايا القدس" يثبت قدرة المقاومة على توجيه ضربة قاسمة للعدو
شهاب:ما كشفته السرايا عمل يجري في السر والخفاء يمثل صراعاً مفتوحاً مع العدو
حملة دهم واقتحامات تخللها اعتقال عدد من المواطنين بالضفة المحتلة
سلطات الاحتلال تقرر السماح بدخول عمال الضفة رغم تفشي كورونا
حركة الأحرار: مواصلة الاحتلال لسياساته العدوانية تتطلب تصعيد المقاومة بكافة اشكالها
سما نيوز
عيوب خطيرة في قدرة إسرائيل على حماية الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ
أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب
انزعاج بالأروقة السياسية في واشنطن.. إدارة ترامب تقبل بإعلان نتنياهو ضم كل المستوطنات..
سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية استخباراتية معقدة لجهازها الامني استمرت لـ 1400 يوماً
نتنياهو عن خطة الضم: القضية في واشنطن واحتمالية تنفيذها لا تزال قائمة
انزعاج بالأروقة السياسية في واشنطن.. إدارة ترامب تقبل بإعلان نتنياهو ضم كل المستوطنات..
سلطات الاحتلال تستولي على أكثر من 200 دونم وتخطر بهدم بركس شرق بيت لحم
عرب 48
بسبب سوء المعاملة: أسرى "حوارة" يواصلون معركة الأمعاء الخاوية
مقتل رزان مقبل: نحو نصف مليون شيكل لأهل الضحيّة بموجب اتّفاق عشائريّ
375 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة خلال العيد وانخفاض عدد الفحوصات
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا جنوب جنين
الاحتلال يعتقل شابة من البيرة ويفتش منازل في ...
فصائل المنظمة في لبنان تدين حملة التحريض الأم ...
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من عصيرة الشمالية
حدث في مثل هذا اليوم
- 4 آب (أغسطس)
- 2006م استشهاد أربعة مجاهدين من كتائب القسام خلال تصدّيهم لقوات الاحتلال الصهيوني شرق رفح جنوبي قطاع غزة، والشهداء هم: عز الدين سمير أبو جزر (22معاماً) وعصام يونس البشيتي (23 عاماً) ووائل محمد يونس (24 عاماً) ومحمود أنور كلاب (22معاماً).
- 2004م استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح اثنين وعشرين آخرين في توغل صهيوني شمالي قطاع غزة، واستشهاد خامس في نابلس برصاص الاحتلال.
- 1991م الحكومة الإسرائيلية توافق بالأغلبية العظمى على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. أقيم في نهاية تشرين أول (أكتوبر) 1991مبحضور وفود عربية ووفد أردني - فلسطيني مشترك.
- 1986م عقد عدد من الحاخامات اليهود اجتماعاً خاصاً قرروا فيه بصورة نهائية حق اليهود في أداء الطقوس الدينية في المسجد الأقصى كما أقروا إنشاء كنيس يهودي في إحدى ساحاته.
- 1974م الاتحاد السوفيتي يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن تبدلت السياسة السوفيتية تجاه القضية الفلسطينية من التأييد المطلق للتقسيم وإنشاء دولة (إسرائيل) وإمدادها بالسلاح، وشجب دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، مع تجاهل شعب فلسطين ووجوده وحقوقه، إلى التحرك المحدود تجاه القضية على أساس أنها مشكلة لاجئين، على التأييد الكامل للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وانسحاب (إسرائيل) من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.