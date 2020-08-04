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أثبت قدرة المقاومة على توجيه ضربات قاصمة له

حماس: وثائقي "السرايا" حمَل رسالة قوية وواضحة للاحتلال

04 آب / أغسطس 2020 10:00

غزة- الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن ما عرضه الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس" في وثائقي "بيت العنكبوت" هو استمرار للمعارك المحتدمة والمتواصلة مع الاحتلال الصهيوني وعلى جميع الصعد؛ الميدانية والأمنية.

وذكر برهوم في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوثائقي حمَل رسالة قوية وواضحة للعدو أثبت فيها قدرة المقاومة على التحدي وتوجيه ضربات قاصمة له أمنيًا واستخباراتيًا.

وكشفت سرايا القدس مساء أمس الاثنين عن عملية استخباراتية معقدة نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال الإسرائيلي استمرت 4 سنوات.

 وقال ضابط في أمن سرايا القدس في فيلم تحت عنوان "بيت العنكبوت" الذي تم بثه عبر قناة الميادين الفضائية، "في إطار العمليات الأمنية المعقدة التي نفذها جهاز "أمن سرايا القدس"، تم اختراق منظومة التجنيد وإدارة العملاء داخل أروقة جهاز الشاباك الصهيوني".

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