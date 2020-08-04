وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المحافظة الوسطى ُتفرج عن 120 غارمًا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات الشمال تضبط "450 "كيلو من البصل الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية تحسم خلافات على مستندات بقيمة "نصف مليون" دينار أردني وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون مركبتين شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية المدهون :عام الابداع الحالى ساهم فى تحسين الخدمة وتطوير مرافق النيابة وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة الأسرى": الأسير الشرباتي أصيب بكورونا نتيجة الاستهتار بإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تقوم بمعايدة الطواقم الطبية والمرضى بمجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الأسيران الأخرس وأبو عرام يواصلان إضرابهما عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تضبط 2 فرش حشيش ونصف كيلو ماريجوانا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعى الشيخ المحدث محمد ضياء الأعظمي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مناورة عسكرية لجيش الاحتلال في غلاف غزة

04 آب / أغسطس 2020 10:23

غزة – الرأي:

يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية في محيط غلاف غزة، وأخرى في مخحيط مدينة عسقلان.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن التدريبات بالغلاف، ستبدأ ساعات الصباح، وتنتهي خلال ساعات الظهيرة، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة لقوات ومركبات الجيش.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال، سيجري ظهر اليوم، تدريبا آخرا في محيط مدينة عسقلان.

ونقلت عن الناطق باسم الجيش قوله، إن "التدريبات بسعقلان ستبدأ ساعات الظهر، وتنتهي خلال ساعات المساء".

وبحسب الناطق، سيشعر السكان بحركة نشطة لقوات ومركبات الجيش بالمدينة، بالإضافة الى سماع أصوات صفارات الإنذار، والانفجارات.

وأشار الناطق باسم الجيش، الى أن هذه التدريبات مخطط لها مسبقا، وهي جزء من خطة التدريبات العامة للعام 2020.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟