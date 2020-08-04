مناورة عسكرية لجيش الاحتلال في غلاف غزة

غزة – الرأي:

يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية في محيط غلاف غزة، وأخرى في مخحيط مدينة عسقلان.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن التدريبات بالغلاف، ستبدأ ساعات الصباح، وتنتهي خلال ساعات الظهيرة، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة لقوات ومركبات الجيش.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال، سيجري ظهر اليوم، تدريبا آخرا في محيط مدينة عسقلان.

ونقلت عن الناطق باسم الجيش قوله، إن "التدريبات بسعقلان ستبدأ ساعات الظهر، وتنتهي خلال ساعات المساء".

وبحسب الناطق، سيشعر السكان بحركة نشطة لقوات ومركبات الجيش بالمدينة، بالإضافة الى سماع أصوات صفارات الإنذار، والانفجارات.

وأشار الناطق باسم الجيش، الى أن هذه التدريبات مخطط لها مسبقا، وهي جزء من خطة التدريبات العامة للعام 2020.