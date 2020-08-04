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الأسيران الأخرس وأبو عرام يواصلان إضرابهما عن الطعام

04 آب / أغسطس 2020 11:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

يواصل الأسيران ماهر الأخرس (50 عاما) من جنين، وخليل أبو عرام (54 عاماً) من الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير في بيان، إلى أن الأسير الأخرس مضرب منذ تسعة أيام، ويقبع في زنازين سجن "عوفر"، وذلك رفضاً لاعتقاله، علماً أنه معتقل منذ 27 تموز/ يوليو 2020، ومن المفترض أن تُعقد له جلسة محكمة اليوم، حيث جرى تمديد اعتقاله في المحكمة السابقة التي عقدت الخميس الماضي حتى اليوم.

وأشار إلى أن الأخرس أسير سابق، متزوج، وأب لستة أبناء، قضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري.

فيما يواصل الأسير خليل أبو عرام من الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، مطالباً إدارة السجون، بالسماح له بلقاء نجله الأسير أحمد (25 عاماً)، والمعتقل إدارياً منذ شهر أيلول 2019.

 يُشار إلى أن الأسير أبو عرام والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، يقبع في زنازين سجن "عسقلان"، ونجله أحمد في سجن "النقب الصحراوي".

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