اعتصام لأهالي الشهداء والجرحى بغزة للمطالبة بإعادة رواتبهم المقطوعة

غزة – الرأي:

نظم أهالي الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، من قبل السلطة في رام الله، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصام أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى.

وطالب المعتصمون مؤسسة الشهداء والجرحى والسلطة الفلسطينية بإرجاع رواتبهم المقطوعة وإعطائهم حقوقهم المشروعة لهم منذ سنوات.

وشارك في الاعتصام العشرات من آباء وأمهات الشهداء وأبنائهم، حيث حملوا لافتات ورددوا شعارات، تطالب السلطة بالالتفات لهم ولمعاناتهم بسبب عدم صرف رواتب أبنائهم الشهداء، ودعوها للإسراع بصرفها بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في قطاع غزة.

وعلى مدار أكثر من خمس سنوات بعد عدوان عام 2014 تحديداً ترفض السلطة الفلسطينية اعتماد شهداء وجرحى العدوان الأخير أسوة بباقي الشهداء وعددهم قرابة 2000 شهيد، إضافة لقطاعها رواتب شهداء ارتقوا قبل ذلك.

وشهدت الأعوام الماضية عشرات الاعتصامات والمناشدات من أهالي الشهداء والجرحى تطالب السلطة بإعادة رواتبهم، ووضع قضية مستحقاته المالية على سلم أولويات وزارة المالية في رام الله، ووقف سياسة التمييز بين الشهداء.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

وشهد عام 2019 أوسع موجة قطع رواتب، ولا يزال غالبية أهالي هؤلاء الشهداء بدون رواتب حتى هذه اللحظة، رغم كل الوعود والتدخلات التي جرت خلال الفترة الماضية.