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57 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى بحراسة مشددة

04 آب / أغسطس 2020 01:22

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 57 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس، الذين منعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

وتواصل قوات وشرطة الاحتلال فرض مزيد من التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتحتجز بعض الهويات الشخصية عند بوابات الأقصى الخارجية.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة.

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