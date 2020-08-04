الأمن السوري يعتقل عائلة فلسطينية أثناء محاولتها السفر إلى تركيا

أقدم الأمن العسكري التابع للأجهزة الأمنية السورية على اعتقال اللاجئ الفلسطيني "ميمون ناصر" من مواليد 1985 وزوجته وطفليه، منذ حوالي 7 أيام بالقرب من إدلب أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي التركية، بهدف السفر منها إلى إحدى الدول الأوروبية بحثاً عن الاستقرار والعيش الكريم.

بدورها، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل إن زوجة ميمون وطفليه التوأم تم وضعهما في أحد مراكز الحجر الصحي بمدينة حلب، فيما لم يعرف مصير ميمون ناصر حتى اللحظة.

يذكر أن معدلات الهجرة بين أهالي مخيم النيرب في حلب خاصة منهم الشباب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنوات الحرب في سورية، حيث تعود أسباب الهجرة إلى الظروف المعيشية القاسية، والخدمة الإلزامية المتواصلة على الشباب في جيش التحرير الفلسطيني، وانتشار البطالة وقلة فرص العمل وغلاء الأسعار الذي أثقل كاهل الأهالي، كما أن سيطرة مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام على المخيم أحد أسباب الهجرة.