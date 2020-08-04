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الاحتلال يسند إدارة المسجد الإبراهيمي بالخليل لمجلس استيطاني

04 آب / أغسطس 2020 07:28

1337189909
1337189909

فلسطين المحتلة - الرأي

رفضت محكمة تابعة للاحتلال التماساً تقدمت به بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي داخل المسجد الإبراهيمي، وأعطت الصلاحيات لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي".

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة: "بما أن صلاحيات منح الرخص من عدمه في مدينة الخليل، هي حق حصري لبلدية الخليل، فقد اعترضنا على قرار الاحتلال بالسماح للمستوطنين ببناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي".

وأشار إلى أنهم رفضوا منح تصريح للمستوطنين، لكن محكمة الاحتلال، ردت التماسا للبلدية ومنحت الصلاحيات بإعطاء ترخيص للمصعد الكهربائي لمجلس التخطيط الاستيطاني".

وأضاف "نحن في بلدية الخليل، نرفض هذا الاعتداء السافر من قبل حكومة ومحكمة الاحتلال، على صلاحيات بلدية الخليل، ونطالب اليونسكو بالتدخل العاجل لوقف تغير معالم المسجد الابراهيمي كونه مسجل على لائحة الأماكن التراثية والتاريخية لدى اليونسكو، ونؤكد رفضنا لهذا القرار".

من جانبه، رفض مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، هذا التدخل السافر من قبل حكومة ومحكمة الاحتلال في شؤون وادارة المسجد، وأكد على أن الإبراهيمي هو مسجد عربي إسلامي خالص ولا يحق لحكومة الاحتلال التدخل في شؤونه أو إدارته.

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