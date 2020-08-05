وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية تُنجز 11 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة تعقد لقاءً للمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: النائب العام يمنح موظفي إزالة التعديات صفة الضبطية القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في القدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2576) الاربعاء5/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية كاسياس يعتزل كرة القدم بعد مسيرة زاخرة بالألقاب وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تشرع بعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا من الضفة

05 آب / أغسطس 2020 08:29

بيت لحم – الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة شبان من قرية كفر قليل، وهم: شريف بسام منصور، ومهند علي القني، ويحيى نعيم القني، وخالد علي القني، وعلي ادريــــس القني، والشــاب عزيز دويكات من منطقة الضـــاحية، جنـــــوب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلال رائد محمد سدر (20 عاما)، ومحمد ابو عمرو، وسليم سموح (25 عاما)، من مدينة الخليل، وأحمد حسن حجة من بلدة دورا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، هشام عادل فقهاء، وياسين ابراهيم فقهاء من بلدة سنجل، وتحرير محمود زيد، ورياض رمضان عليان، من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عبد الفتاح شعيب أبو شعيرة (25 عاما) من مخيم العزة شمالا، وطارق موسى عبيات (35 عاما)، ومحمد ابراهيم عبيات (40 عاما) من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب حكيم خليل فقها، بعد أن داهمت منزل ذويه في المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب الجامعي يزن أحمد جمعة بعجاوي، بعد ان داهمت منزل ذويه في حي البعاجوة في بلدة يعبد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟