وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب دهسته قوات الاحتلال خلال اقتحام طوباس وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة بفيروس "كورونا" من أريحا والخليل وكالة الرأي الفلسطينية عشائر خانيونس والشمال تُعالجان "297 قضية" خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية تُنجز 11 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة تعقد لقاءً للمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: النائب العام يمنح موظفي إزالة التعديات صفة الضبطية القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في القدس
أخبار » الأسرة و المجتمع

بحث يحذر عن حقيقة مخيفة في أكل النباتات!

05 آب / أغسطس 2020 09:04

بحث يحذر عن حقيقة مخيفة في أكل النباتات!
بحث يحذر عن حقيقة مخيفة في أكل النباتات!

حذر خبراء في مجال الزراعة من أخطر "الآفات البيئية"، يمكن أن تتسلل من البيئات الأرضية إلى الأنسجة النباتية، بما في ذلك للمحاصيل التي يأكلها الإنسان.

وخلال السنوات الأخيرة، دق العلماء أجراس الإنذار محذرين من "البلاستيك" ، حيث تتراكم كميات كبيرة منه لا سيما في البحار والمحيطات مسببة ضررا بالغا، لكن يبدو أن هذا الأذى يمتد لما هو أبعد من ذلك.

وقال باحثون من الولايات المتحدة والصين، إنه"حتى الآن لم يكن هناك أي دليل مباشر على أن النباتات لديها القدرة على امتصاص اللدائن الصغيرة".

إلا أنهم تحدثوا في الدراسة التي نشرت نتائجها يوم الاثنين في مجلة "نيتشر نانوتكنولوجي"، عن "نتائج تقدم أدلة واضحة على أن البلاستيك يمكن أن يتراكم في النباتات"، محذرين من خطورة ذلك على سلامة الغذاء والاستدامة الزراعية.

والباحثون الذين أجروا الدراسة، من بينهم باوشان شينغ عالم البيئة في كلية ستوكبريدج للزراعة التابعة لجامعة ماساتشوستس أمهيرست الأميركية، إلى جانب متعاون من جامعة شاندونغ في الصين.

ووفقا لشركة “سينغ” المهتمة بأبحاث الزراعة، فإن الاستخدام واسع النطاق للدائن واستمرارها في البيئة ينتج عنه كميات هائلة من النفايات البلاستيكية التي يمكن أن تعرف طريقها إلى النباتات.

وتابعت في بيان: "تجاربنا أعطتنا دليلا على امتصاص قطع البلاستيك متناهية الصغر وتراكمها في النباتات، على مستوى الأنسجة والجزيئات"، محذرة من أن انتشار البلاستيك في النبات يمكن أن يكون "من الجذور وحتى الأوراق".

وخلال الدراسة، أجرى العلماء تجارب لإنماء النباتات في تربة ممزوجة بمواد بلاستيكية صغيرة، وبعد 7 أسابيع لاحظوا اختلافا في طريقة نموها نتيجة تسلل اللدائن إليها.

وكشف الباحثون أن النباتات التي تسللت لها قطع البلاستيك "كانت أصغر وبجذور أقصر بكثير"، مشيرين إلى أن ذلك "يخفض حجم المحاصيل الزراعية وقد يؤثر على قيمتها الغذائية".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟