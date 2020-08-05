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طفلة تبتلع 190 حبة مغناطيس

05 آب / أغسطس 2020 09:27

طفلة تبتلع 190 حبة مغناطيس
طفلة تبتلع 190 حبة مغناطيس

تسببت حالة طفل صغير لصدمة كبيرة لفريق طبي، عقب الكشف عليه بالأشعة السينية على منطقة البطن.

وفي التفاصيل التي تم نشرها، فقد أظهرت صور الأشعة السينية الملتقطة لبطن طفلة صغيرة عانت من آلام حادة في البطن وجود 190 حبة مغناطيس في بطنها.

ووفقاً للتقارير الصحافية فقد أصيبت طفلة بعمر 5 أعوام بآلام حادة في البطن والمعدة وتوجهت للمستشفي للحصول على العلاج والوقوف على السبب، حيث تم اكتشاف ابتلاعها لـ 190 حبة مغناطيس قبل أشهر تقريباً.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظلت كرات المغناطيس عالقة داخل معدة الطفلة لمدة شهرين قبل أن يأخذها والداها إلى المستشفى لفحصها بعد أن شعرت بألم شديد.

حبات المغناطيس

صُدم الطاقم الطبي فور مشاهدة الأشعة، بعد اكتشاف الخرزات الصغيرة المجمعة داخل جسم الفتاة الصغيرة أثناء إجراء فحص الأشعة السينية وإنها بقيت طيلة هذه المدة داخل بطنها دون الانتباه للأمر.

تعود تفاصيل اكتشاف الحادث، عندما اصطحب الوالدان ابنتهم الصغيرة مؤخراً لطلب الرعاية الطبية في مستشفى "جينان" للأطفال في اليابان، ونوه الوالدان إلى أن ابنتهم ابتلعت حوالي 50 كرة مغناطيس (تتواجد في لعبة مخصصة للأطفال)، لكنهم ظنوا أن هذه الكرات ستخرج بشكل طبيعي من البطن، بحسب تقرير المستشفى الذي صدر.

عملية جراحية

 وعلى الفور خضعت الطفلة لعملية جراحية استمرت لساعتين، تم خلالها إخراج 190 حبة مغناطيس من معدة وأمعاء الطفلة كانت قد تجمعت مع بعضها البعض.

وعبر منصات التواصل الإجتماعي، وفور انتشار القصة، حذر الكثير من الآباء على ضرورة الإنتباه للألعاب التي يلهو بها الأطفال وأن تكون مناسبة لأعمارهم جيداً، حتى لا تتسبب في أخطار لهم ولصحتهم العامة.

0b763fdf939fe3bd0b426516ebfdf28c04a657c5-040820143702 طفلة تبتلع 190 حبة مغناطيس
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