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أغلى سيارة بالعالم في أبوظبي

05 آب / أغسطس 2020 09:37

أغلى سيارة بالعالم في أبوظبي
أغلى سيارة بالعالم في أبوظبي

أغلى سيارة في العالم " بوغاتي فيرون لاور بلان" ظهرت وهي تجوب شوارع العاصمة الإماراتية، بعد أنباء عن شراء رجل أعمال لهذه السيارة التي يبلغ سعرها 2,4 مليون دولار، أي ما يعادل 9 ملايين ريال سعودي تقريباً.

ورغم الأنباء القليلة عن هوية رجل الأعمال، إلا أن أحد المواقع المختصة بالسيارات كشفت أنه يملك 800 سيارة فخمة أخرى.
وكانت شركة بوغاتي قد كشفت النقاب عن أغلى سيارة في العالم، وهي من طراز “فيرون 16.4″ في معرض برلين للسيارات قبل حوالي 10 أيام.
ووفقاً لمجلة "أوتو أكسبريس" البريطانية يبلغ سعر "فيرون 16.4″ 2,32 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أسرع السيارات في العالم، حيث تستطيع الوصول إلى سرعه قصوى تبلغ 431 كيلومتراً في الساعة.

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