غزة – الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.41 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.17 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.82 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.