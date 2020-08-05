إصابة شاب دهسته قوات الاحتلال خلال اقتحام طوباس

أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من مدينة طوباس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، لاعتقال أحد الشبان.
وقالت مصادر محلية إن الشاب مصطفى أبو سياج، أصيب بعد أن دهسته مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء اقتحام مدينة طوباس، ونُقل إلى المستشفى".
عاجل |
05 آب / أغسطس 2020 11:54
طوباس – الرأي:
أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من مدينة طوباس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، لاعتقال أحد الشبان.
وقالت مصادر محلية إن الشاب مصطفى أبو سياج، أصيب بعد أن دهسته مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء اقتحام مدينة طوباس، ونُقل إلى المستشفى".
11:50حالتا وفاة بفيروس "كورونا" من أريحا والخليل
10:35التعليم بغزة تشرع بعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية
11:35عشائر خانيونس والشمال تُعالجان "297 قضية" خلال يوليو
11:31عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو
11:28الأحوال المدنية تُنجز 11 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو الماضي