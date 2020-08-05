إصابة شاب دهسته قوات الاحتلال خلال اقتحام طوباس

طوباس – الرأي:

أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من مدينة طوباس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، لاعتقال أحد الشبان.

وقالت مصادر محلية إن الشاب مصطفى أبو سياج، أصيب بعد أن دهسته مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء اقتحام مدينة طوباس، ونُقل إلى المستشفى".