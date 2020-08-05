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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

05 آب / أغسطس 2020 02:00

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 61 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وشهد المسجد تواجد للمصلين والحراس الذين تصدوا لمحاولة المستوطنين أداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى.

وتفرض شرطة الاحتلال قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، حيث تحتجز بطاقات بعضهم وتبعد آخرين عن الأقصى.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وتهويد المدينة المقدسة.

                      

 

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