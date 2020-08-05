الاحتلال يهدم 3 منازل وغرف وبركسات زراعية بالقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن جرافات الاحتلال برفقة قوات من الوحدات الخاصة والشرطة و"حرس الحدود" اقتحموا حي عين اللوزة في سلوان، ونفذوا قرارات هدم لمنزلي الشقيقين سامر وسليمان القاق ومنزل شريف عمرو.

وكان الشقيقان القاق شرعا الاثنين بتفريغ محتويات منزليهما في عين اللوزة، بعد قرار بلدية الاحتلال القاضي بهدمه، بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت عائلة القاق أن قوات الاحتلال حاصرت اليوم محيط المنزلين بالكامل، ومنعتها من الوصول إليهما، ومن ثم شرعت بهدمهما.

ويعيش في المنزلين البالغ مساحتهما 250 مترًا مربعًا، الشاب سليمان وعائلته المكونة من 6 أفراد، وسامر وعائلته المكونة من 4 أفراد.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال اليوم منزل المقدسي شريف عمرو في سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح عمرو أن بلدية الاحتلال أصدرت قرار الهدم عام 2010، وتم تأجيله ودفع مخالفة بناء قيمتها 5 آلاف شيكل، وقبل 10 أيام تم إبلاغنا بقرار الهدم النهائي دون إمكانية تأجيله لفترة جديدة.

وأشار إلى البناء قائم منذ عام 2000، وتبلغ مساحة المنزل حوالي 50 مترًا مربعًا.

وفي المنطقة الشرقية لأراضي بلدة العيسوية، هدمت جرافات الاحتلال غرف وبركسات زراعية لعائلتي عبيد وأبو جمعة، وصادرت معدات زراعية.

وذكر عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن المكان الذي نفذ فيه الهدم هي مساحة واسعة من الأراضي مهددة بالمصادرة لصالح المشروع الاستيطاني E1""، لافتًا إلى أن جرافات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر بتنفيذ عمليات تجريف وهدم فيها.

وكانت بلدية الاحتلال أجبرت أمس المواطن المقدسي محمد علون على هدم منزله البالغة مساحته 90 مترًا مربعًا في بلدة بيت حنينا شمالي القدس، وذلك تجنبًا لدفع تكاليف الهدم الباهظة.