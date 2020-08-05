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الأسير "العزة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال

05 آب / أغسطس 2020 07:29

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شرع الأسير مهند العزة (44عامًا)، من مخيم العزة في بيت لحم، بإضراب مفتوح عن الطعام، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي إضراب "العزة" نصرة للأسير خليل أبو عرام المضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على عدم السماح له بلقاء نجله الأسير أحمد والمعتقل إدارياً في سجن "النقب الصحراوي".

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الأسير العزة معتقل منذ عام 2010، ومحكوم بالسّجن لمدة 13 عاماً، ويقبع في سجن "جلبوع".

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الاستجابة لمطالب الأسير أبو عرام، القابع في زنازين سجن "عسقلان"، والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن مدى الحياة.

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