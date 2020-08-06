الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا من الضفة بينهم فتية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس (23) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتية.

وقال نادي الأسير إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في رام الله والبيرة وهم: معتصم علي عاصي، وسعد أسعد دار موسى، عودة محمد الحاج، وصفي نافذ زيتة، أسيد مراد نخلة، ويوسف مروان حسين، وبشار محمد صافي.

ومن عدة أنحاء وبلدات في الخليل، اعتقل الاحتلال كلاً من: محمد عز تيلخ، يوسف أسامة العناتي، وصالح إسماعيل البدارين، وقتيبة إدريس جرادات، وجبر وائل البدوي، ومحمد محفوظ وهما أسيران سابقان.

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من عدة أنحاء في نابلس بينهم فتية وهم: حمد مسكاوي، ومحمد ناجح سماره، إضافة إلى ثلاثة فتية عرف منهم محمود أحمد أبو سريس (14 عاماً) من مخيم بلاطة، حيث جرى اعتقالهم من أمام حاجز بالقرب من بلدة بيت فوريك.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من مخيم شعفاط في القدس وهما: ريان عمران علقم، والفتى محمد العناتي، وثلاثة آخرين من قلقيلية وهم: بلال السدة، ومعاذ حسن أبو بكر، شهاب الطويل (36 عاماً).