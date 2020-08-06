طريقة حفظ اللحوم بعد الذبح من أهم الموضوعات التي تبحث عنها ربة البيت في عيد الأضحى طريقة حفظ لحوم الاضاحي، ففي العيد يتم الذبح في أغلب البيوت مما يترتب عليه توفر كمية كبيرة جداً من اللحوم ببعض البيوت سواء لأهل البيت، أو لتوزيعها وتفريقها على مستحقيها، لذا يجب عليك معرفة أفضل طرق حفظ اللحمة بعد الذبح سواء بالتبريد أو التفريز بطريقة صحيحة حتى لا تفسد سريعاً جراء حفظها بطريقة خاطئة أو التأخر في حفظها أو تفريقها خصوصاً مع إرتفاع درجة الحرارة.

في البداية يجب عليك توزيع اللحم لمستحقيه فوراً حتى يمكنهم ويمكنك تفريز اللحم المتبقي بطريقة صحيحة وتوفير أماكن مناسبة بثلاجتك للحفظ، وأيضاً عدم تكديس اللحوم لديك مما يعني التأخر لفتره طويلة في التبريد أو التفريز أثناء وجودها بالثلاجة.

هناك طريقتين أساسيتين لحفظ اللحم نذكره لك فيما يلي:

طريقة حفظ اللحوم بعد الذبح حتى لا تفسد :

بعد الذبح وتعليق الذبيحة “تشميع اللحم بعد الذبح” يتم تقطيعها و تقسيمها، ثم حفظها على رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة في درجة حرارة من 1 – 2 درجة مئوية لمدة من 6 ل 24 ساعة، ويفضل وضعها على رف شبكي وأسفلها صينية للتخلص من الدم والسوائل منها بعيداً عن اللحم وتغطيتها، ثم تنقل إما للتفريز أو للطهي، ولكن يجب ضمان أن تصل البرودة بصورة سريعة للحوم بمعني أن لا يتم تكديس الثلاجة باللحم حتى تبرد سريعاً لأن النتيجة ستكون عكسية، لذلك قد لا تكون هذه الطريقة صالحة في حال كميات اللحم الكبيرة.

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الطريقة الثانية : وهي الطريقة الأكثر إنتشاراً ويتم بعدها تقطيع اللحم وتقسيمه، ومن ثم تفريزه، خلال مدة من 4 – 6 ساعات بعد الذبح وهذه الطريقة تعطيكي لحم أقل طراوة من الطريقة الأولى.

الطريقة الثالثة وهي طريقة مناسبة في حال وجود كميات كبيرة من اللحوم في إنتظار التوزيع والتقسيم لعدة ساعات، وهي توزيع اللحم في صواني ومصفى الطعام بحيث تكون غير مكدسة، وتوجية المراوح عليها حتى تساعد في تبريد اللحم وعدم تغير لونه خلال فترة التقسيم، يمكنك أيضاً فرد حصير على الأرض وعليها ملاءة نظيفة وتوزيع اللحم عليها وتوجيه المراوح أيضاً.

نصائح مهمة قبل تخزين اللحوم بعد الذبح:

تقسم اللحوم إلي قطع صغيرة وكل كيس يحوي ما يكفي وجبة لأهل البيت، حتى تمر البرودة سريعاً باللحم ويتجمد بشكل أسرع.

لا تكدسي أكياس اللحم بصورة مبالغ بها في الثلاجة أو الفريزر لأن حرارة المكان ستنخفض وستصل البرودة بصورة أبطأ لللحم، مما يعني تعرض اللحم لتغير اللون والرائحة، لذا قبل العيد قومي بتوفير مساحة كافية للتخزين حتى تسمحي لدورة الهواء البارد للمرور بصورة صحيحة بين اللحوم.

اللحم المفروم يحفظ فوراً بالفريزر فور فرمه.

لا تغسل اللحوم قبل حفظها بالفريزر، يمكنك فقط تصفيتها من الدم المسال منها في حال وجوده، وترك خطوة الغسيل قبل عملية الطهي.

إستخدام أكياس مخصصة للتفريز، والإبتعاد عن الأكياس السوداء وغيرها من طرق التخزين الغير صحية.

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يمكنك حفظ اللحوم بالثلاجة يومان على الأكثر بالطريقة المذكورة بأعلى حتى لايتغير لونها ورائحتها، وفي الفريزر يمكنك حفظها لغاية 5 أشهر.